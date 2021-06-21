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Spor

Taha Akgül'den kamuoyuna ''futbol'' eleştirisi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 aydan kısa süre kalmasına rağmen spor kamuoyunda futbolun geniş yer almasını eleştirdi.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:10
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın gündemde geniş yer almasıyla ilgili, "Bizi mi sizi mi var bu işin? Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. Bir ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat takımımız var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol. Bravo emeği geçen herkese." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül'ün mesajına başta dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp ile Avrupa şampiyonu karateci Uğur Aktaş'ın aralarında olduğu birçok milli sporcu destek verdi.

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