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Spor

Taha Altıkardeş ile Uğur Kaan Yıldız'a milli davet

Göztepe'nin genç oyuncularından Taha Altıkardeş ile Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımı'na davet edildi.

IHA26 Mayıs 2024 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Taha Altıkardeş ile Uğur Kaan Yıldız'a milli davet
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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'de milli takım heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yer alan savunma oyuncusu Taha Altıkardeş ile sağ bek Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımız Uğur Kaan Yıldız ile Taha Altıkardeş, Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milli Takımımız, 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile karşılaşacak. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, kendisine ve Ümit Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • göztepe
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