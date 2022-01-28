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Spor

Taha Altıkardeş'ten Bursaspor'a veda: Hakkınızı helal edin

Trabzonspor'un Bursaspor'dan transfer ettiği Taha Altıkardeş, yeşil-beyazlı takım için teşekkür mesajı yayımladı.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 22:28 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 22:28
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Bursaspor altyapısında yetişerek Trabzonspor'a giden Taha Altıkardeş, büyük vefa örneği gösterdi. 18 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı camiaya teşekkür mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Taha Altıkardeş, Bursaspor camiasına veda etti.

Taha Altıkardeş'in veda açıklaması:

Bu şehrin bir çocuğu olarak 12 yaşında adım attığım Vakıfköy'den, her zaman bir parçası olmaktan gurur duyduğum yuvamdan, Bursaspor'dan yeni bir yolculuk için ayrılıyorum. Burada geçirdiğim her bir anımda motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Henüz 18 yaşımda futbol hayatımdaki bu yeni sayfanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Sorumluluk bilinciyle, beklentilerin farkında olarak elimden gelen tüm gayreti göstermeye çalışacağımdan şüpheniz olmasın. Bursa Ufukspor ile başlayan, Vakıfköy ile devam eden ve Timsah Arena Stadyumu'nda kalbimin derinlerine kazınan bu hikayeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emeği olan başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve elbette desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. Önümde atılacak yeni adımlar ve yepyeni bir macera var. Hakkınızı helal edin.

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