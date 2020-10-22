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Spor

Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'e af çıktı!

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'e af çıktı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:00
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TFF 1’inci Lig’de Akhisarspor’da son Menemenspor maçı öncesi disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan orta saha Taha Yalçıner ve forvet İrfan Hadzic’e af çıktı. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımızdan Irfan Hadzic ve Taha Yalçıner ile yapılan toplantı sonrası futbolcularımızın takıma katılma istekleri yönetim kurulumuzca takdir edilmiş ve oyuncular affedilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Her iki oyuncunun bu akşam deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında görev alacağı bildirildi. 

Öte yandan Ege ekibinde altyapı oyuncuları Oğuzcan Kesgin, Berat Onur Pınar ve Alseny Soumah ile profesyonel sözleşme imzalandı.

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