Tahir Karapınar: ''Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin geleceği''

05 Temmuz 2020 Pazar 00:31 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 00:31

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Karapınar, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık, mutluyuz.

İki perdelik bir oyun oldu, kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir oyun çıkarabilirdik. İki takımı da kutluyorum, bu sıcak havada iki takım da çok koştu ve mücadele etti" dedi.

ŞUT ATMASINI İSTEDİK



Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Karapınar, "Bir aydır buradayım, yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi bugün. Ferdi Kadıoğlu çok iyi oynadı, sonra Murat Sağlam'ı aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik ama olmadı çünkü kazanmamız gerekiyordu. Ferdi Kadıoğlu ile birebir ilgileniyoruz, şut atmasını istedik ve o da yaptı. İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak" şeklinde konuştu.

GENÇLER TAKIMA KATKI VERDİ



Dirar'ın da sakatlığı için de konuşan antrenör, "1-2 haftadır devam eden bir sakatlığı var Dirar'ın, profesyonelce devam ediyor. Kötü bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Ferdi Avrupa'da yetiştiği için biraz çekingenlik yaşıyor, çok yetenekli. Bunu da ortaya koymaya başladı, sorumluluk almaya başladı. Sadece Ferdi değil, kaleci Altay, Murat'ı daha sonra aldık, genç oyuncular katkı verdiler takıma." ifadelerini kullandı.

Kalan maçları kazanmak istediklerini kaydeden teknik adam, "Biz sıralamaya bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var, tüm maçları kazanmak istiyoruz.