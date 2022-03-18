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Spor

Tahir Kıran: Rizespor taraftarı Trabzonspor'u alkışlayarak gönderdi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA18 Mart 2022 Cuma 23:54 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:54
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, "Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendine yakışanı yaptı. Trabzonspor'u alkışlayarak gönderdi. Bu iki şehir kardeş şehirdir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Komşu kentler için kardeşlik mesajı veren başkan Kıran, çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek, "Rizespor-Trabzonspor maçı, bu iki kardeşin maçıydı; bunu herkes böyle bilsin istiyorum. Özellikle bu açıklamayı yapmadık istedim. Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendine yakışanı yaptı. Trabzonspor'u alkışlayarak gönderdi. Özellikle buna değinmek istedim. Bu iki şehir kardeş şehirdir. Bu iki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz. Biz bu köprüleri kuruyoruz. Allah'ın izniyle bu ilelebet böyle gidecek. Sadece bunu söylemek istedim, maçla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum." diye konuştu.

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