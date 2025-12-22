İSTANBUL 12°C / 9°C
  Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun cezasını onadı
Spor

Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti.

22 Aralık 2025 Pazartesi 19:35
Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

