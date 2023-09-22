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Spor

Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezada indirime gitti

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 400 bin TL'lik cezayı 200 bin TL'ye indirdi.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezada indirime gitti
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TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 400 bin TL'lik para cezasını 200 bin TL'ye indirdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun, bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

"Beşiktaş ve Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 07.09.2023 tarih ve E.2023-2024/73 - K.2023-2024/84 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Beşiktaş ve Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı verilen 400 bin TL para cezalarının itirazen incelenmesinde;

İtirazın kısmen kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına,

Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ihlalin sübut bulmadığına oyçokluğu ile,

Beşiktaş ve Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d, maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren cezalarından 1/2 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmalarına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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