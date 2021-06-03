Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kural hatası başvurusunu haklı buldu

03 Haziran 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:39

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Beşiktaş Icrypex ile Tofaş arasında oynanan maçtaki kural hatası ile ilgili Beşiktaş'ın başvurusunu haklı buldu.

Siyah Beyazlıların açıklamasında "Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Beşiktaş Icrypex Takımımızın ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Tofaş ile Bursa'da oynadığı müsabakada kural hatası olduğu yönündeki itirazımızın Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda reddedilmiş olması nedeniyle açmış olduğumuz davada tarafımızı oybirliğiyle haklı bulmuş, federasyon yönetim kurulunun 698 sayılı kararını iptal ederek söz konusu dava için ödemiş olduğumuz avukatlık ücretinin Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan tahsil edilerek tarafımıza ödenmesine hükmetmiştir.

Normal sezondaki Tofaş maçında meydana gelen ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından tescillenen kural hatasının yalnızca Beşiktaş Icrypex ile Tofaş arasındaki sıralamayı ve buna bağlı olarak iki takım arasındaki çeyrek final serisinin ilk maçının nerede oynanacağıyla sınırlı kalması ve Beşiktaş Icrypex Takımımızın çeyrek final serisinde Tofaş'ı 2-0 yenerek ikinci kez deplasman seyahatine gerek kalmadan yarı finale yükselmiş olması hususları göz önünde bulundurularak Kulübümüzün tescillenmiş kural hatası neticesinde maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramamış olması, Türkiye Basketbol Federasyonu adına büyük bir şanstır.

Pandemi koşullarında oynanan uzun ve yorucu sezonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımlarının olumsuz etkilenmemesi ve oyuncularının mağdur olmaması adına, tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkımızı kullanmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta Camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz.

Kazanmış olduğumuz hukuk mücadelesinden de anlaşılacağı üzere;

Beşiktaş JK olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şanlı armamız altında sahada alın terleriyle emek veren sporcularımızın haklarını, her branşta ve platformda koruyacağımızın ve adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla,"