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Spor

Tahkim Kurulu Galatasaray'a verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oy birliğiyle onadı.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:35
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Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”

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