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Spor

Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası onandı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:04
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TFF Tahkim Kurulu'nun 25 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasının onandığı kaydedildi.

EK CEZA

Ayrıca Gümüşdağ'a tribünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası uygulandığı da açıklandı.

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