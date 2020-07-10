İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8674
  • EURO
    7,7765
  • ALTIN
    397.284
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz'in cezalarını onadı
Spor

Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz'in cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Feghouli'nin 2 maçlık ve Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz'in 1 maçlık cezasını onadı.

IHA10 Temmuz 2020 Cuma 18:43 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:43
ABONE OL

TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK’nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Sofiane Feghouli’nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK’nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Serdar Aziz’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.