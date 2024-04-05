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Spor

Tahkim Kurulu son kararı verdi! Trabzonspor'un cezası düşürüldü

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça indirildiğini ve 3 milyon liralık para cezasının ise 448 bin liraya düşürüldüğünü açıkladı.

5 Nisan 2024 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu son kararı verdi! Trabzonspor'un cezası düşürüldü
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TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça indirildiğini ve 3 milyon liralık para cezasının ise 448 bin liraya düşürüldüğünü açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezaları ise onandı.

İşte yapılan açıklama:

Trabzon Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

- Trabzon Spor A.Ş.'nin, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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