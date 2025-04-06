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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber! Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in cezası onandı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan kupa maçında 4 maç men cezası alan yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu itirazına ret cevabı geldi ve iki ismin 4 maç men cezaları onandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber! Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in cezası onandı
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in aldığı 4 maç men cezalarına ilişkin itirazını kabul etmedi.

Kurul, iki ismin 4 maç men cezalarını onadı.

Foti ve Zufic, Fenerbahçe'nin; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarda kulübede olamayacak.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in PFDK'nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 – K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Sandro Zufic'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir."

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