Tahkim Kurulu'ndan Göksel Gümüşdağ kararı

25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:13 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:13

Tahkim Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 günlük hak mahrumiyeti cezası için yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/866 K.2019-2020/1028 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın akredite edilmesiği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig TFF 1. Lig ve Zıraat Türkiye Kupası Müsabakalarına ilişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 30 gün hak mahrumiyeti ve 54.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."