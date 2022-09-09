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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef de Souza'nın cezasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

9 Eylül 2022 Cuma 20:03 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza için Tahkim'e yaptığı başvuru reddedildi.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

- PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

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