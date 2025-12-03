İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4532
  • EURO
    49,573
  • ALTIN
    5740.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı! TFF'den Galatasaray'a ret
Spor

Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı! TFF'den Galatasaray'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 2 maç men cezası alan Roland Sallai için yaptığı itirazı reddetti. Macar futbolcu, Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 23:34 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı! TFF'den Galatasaray'a ret
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Roland Sallai için yapılan itirazı karara bağladı.

Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 27.11.2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirerek itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA DA YOK

Roland Sallai, Galatasaray-Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.