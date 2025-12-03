Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Roland Sallai için yapılan itirazı karara bağladı.

Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 27.11.2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirerek itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA DA YOK

Roland Sallai, Galatasaray-Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."