Tahkim Kurulu'ndan, Karim Hafez'in cezasına indirim

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:25

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Hafez'in itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para şeklinde düzletilmesine oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.