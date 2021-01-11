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Spor

Tahkim Kurulu'ndan, Karim Hafez'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:25
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Hafez'in itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para şeklinde düzletilmesine oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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