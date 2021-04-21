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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Mustafa Cengiz kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 100 bin TL'lik para cezası ile Mustafa Cengiz'in 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL'lik para cezasını onadı

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:13
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL para cezasını ve Başkan Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezalarını onadı.

Kurulun kararı şöyle;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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