Fatih Karagümrük ile sol bek Levent Mercan konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti.

Sarı - Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor.

ALANYASPOR'UN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

Alanyaspor, Oğuz Aydın için kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe ise ilk etapta 3 milyon euro artı Emre Mor ve bir oyuncu önerdi.

BU SEZON LİGDE 19 GOLE ETKİ ETTİ

Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı.