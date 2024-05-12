İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Takas formülü devrede! İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın planı
Spor

Takas formülü devrede! İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın planı

Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan olan Oğuz Aydın için yeni bir formül geliştirdi. Sarı lacivertli ekip, transfer için Alanyaspor'a ilk etapta 3 milyon euro artı takas önerdi. İşte transferin detayları...

12 Mayıs 2024 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Takas formülü devrede! İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın planı
ABONE OL

Fatih Karagümrük ile sol bek Levent Mercan konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti.

Sarı - Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor.

ALANYASPOR'UN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

Alanyaspor, Oğuz Aydın için kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe ise ilk etapta 3 milyon euro artı Emre Mor ve bir oyuncu önerdi.

BU SEZON LİGDE 19 GOLE ETKİ ETTİ

Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.