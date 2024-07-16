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Spor

Takas formülü devrede! Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi

Son iki sezonda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'teki oyunuyla hem taliplerini hem de değerini arttırdı. 24 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz devi Manchester United, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu takasta önerdi. İşte detaylar....

Akşam16 Temmuz 2024 Salı 08:57 - Güncelleme:
Takas formülü devrede! Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi
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Fenerbahçe'de Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansın üstüne bir de Ay-Yıldızlı formayla EURO 2024'te tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün daha ciddi tekliflerle Kanarya'nın kapısını çalıyor... Ada basınından TeamTalk'un haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz sol kanat Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdi. Haberde; "Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmesi sadece bir transferden fazlasıdır, gelecek stratejisidir" denildi.

PİYASA DEĞERİNİ ARTIRDI

İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu'nu derince analiz ettiği haberde Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansına da vurgu yapıldı. "ManU için asıl sorun F.Bahçe'nin oyuncu değerlendirmesinde yatıyor. EURO 2024 öncesi 25 milyon euroya razı olan Türk kulübü, turnuva sonrası artan piyasa değerinin yansıması olarak en az 35 milyon euro bekliyor. ManU cephesi ise paradan daha önemli beklentileri olan Fenerbahçe için Jadon Sancho başta olmak üzere oyuncularını sunmaya hazırlanıyor" denilen haberde, istatistikler üzerinden Ferdi'nin İngiltere'de de başarılı olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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