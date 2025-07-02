İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7906
  • EURO
    47,0079
  • ALTIN
    4269.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Takas formülü devreye girebilir! Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi
Spor

Takas formülü devreye girebilir! Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekibin, Portekiz ekibi Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

TRT Spor2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Takas formülü devreye girebilir! Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi
ABONE OL

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte İlkay Gündoğan yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar orta saha için başka bir ismi listesine ekledi. TRT Spor'da yer alan haberde Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılmayı değerlendirdiği belirtildi. Portekiz ekibinin transfer için beklentisi 25 milyon euro.

Benfica'nın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Issa Kabore'den önce Galatasaray'dan Elias Jelert'i düşündüğü, sarı-kırmızılı yönetimin Orkun için Jelert'le birlikte bonservis formülünü de kullanabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, Benfica'yla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkarken 12 gol ve 11 asistle oynadı. Milli futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise 4 maçta forma giyerken 2 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.