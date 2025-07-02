Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte İlkay Gündoğan yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar orta saha için başka bir ismi listesine ekledi. TRT Spor'da yer alan haberde Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılmayı değerlendirdiği belirtildi. Portekiz ekibinin transfer için beklentisi 25 milyon euro.

Benfica'nın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Issa Kabore'den önce Galatasaray'dan Elias Jelert'i düşündüğü, sarı-kırmızılı yönetimin Orkun için Jelert'le birlikte bonservis formülünü de kullanabileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, Benfica'yla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkarken 12 gol ve 11 asistle oynadı. Milli futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise 4 maçta forma giyerken 2 asist kaydetti.