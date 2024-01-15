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Spor

Takas iddialarına cevap geldi! İşte Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, kadro dışı olan futbolcu Vincent Aboubakar hakkında çıkan takas iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Siyah beyazlı kulüp çıkan haberleri yalanladı. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Takas iddialarına cevap geldi! İşte Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar açıklaması
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

FENERBAHÇE İDDİASI!

Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile takas edileceği iddia edilmişti.

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