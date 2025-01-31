Takım arkadaşına saldıran Bahoken'in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Kurul, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Kayserisporlu Stephane Bahoken'e 3 maç men cezası verdi.

Kayserispor da yaşanan olay sonrası Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."