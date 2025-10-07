Fenerbahçe'de 3 farklı dönem görev alan İsmail Kartal geçtiğimiz sezonu da İran ekibi Persepolis'te tamamlamıştı. Tecrübeli hoca ile ilgili ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni adresi merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için yeni teklifler olduğu öğrenildi. Süper Lig'de bazı takımların İsmail Kartal'a ilgisi olduğu da gelen bilgiler arasında.

İSMAİL KARTAL SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Gelen haberlere göre hocaları ile yollarını ayıran Kayserispor ile Antalyaspor, İsmail Kartal ile ilgileniyor. Antalyaspor'un 64 yaşındaki hoca ile yakın zamanda görüşmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı da bu teklife sıcak bakıyor. Kayserispor ise süreci yakından takip ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, geçen sezon Persepolis'in 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.