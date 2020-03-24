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Spor

Ali Çetin: Takımda herhangi bir sağlık sorunu yok

SÜPER Lig'de sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen arada gelişmeleri bekleyen Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımda herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi.

DHA24 Mart 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:09
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Tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başlayacakları bilgisini veren Çetin, "Sağlık her şeyden önce gelir, lig daha sonra da oynanabilir" diye konuştu.

Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapan Ali Çetin, "Şu an takım olarak hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Perşembe günü takımımız çalışmalarına başlayacak. Teknik heyetimizin oluşturacağı antrenman programı dahilinde hazırlıklarımız sürecek. Bizim asıl istediğimiz bütün takımlar gibi ligin oynanması. Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Biz de her türlü kural ve tavsiyeye uyacağız" açıklamasını yaptı.

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