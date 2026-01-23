Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, savunmadaki performansıyla takımının vazgeçilmezi oldu. Birkaç hafta önce de kulübüyle yeni sözleşme imzalayan Merih Demiral, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.

"BÜYÜK BİR KRİZ" DİYEREK DUYURDULAR

Merih Demiral, Al Ahli'nin Al-Khaleej ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre milli oyuncunun yapılan tetkiklerinde uyluk kasında bir sakatlık olduğu tespit edildi.

Haberinde devamında Merih Demiral'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilerek bu durumun Al Ahli için "Büyük bir kriz" olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Merih'in tedavisine de başlandığı açıklandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Merih Demiral, bu sezon Al Ahli formasıyla toplamda 24 resmi karşılaşmada görev yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.