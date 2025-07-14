İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2075
  • EURO
    46,9349
  • ALTIN
    4353.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Takımdaki yeni rolünü duyurdular! Arda Güler İspanya'da yine manşetlerde
Spor

Takımdaki yeni rolünü duyurdular! Arda Güler İspanya'da yine manşetlerde

İspanyol basını, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid formasıyla harika bir performans ortaya koyan milli yıldız Arda Güler'in yeni rolünü duyurdu. Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle kariyeri değişen Arda Güler'in Real Madrid'in saha içindeki gizli beyni olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Takımdaki yeni rolünü duyurdular! Arda Güler İspanya'da yine manşetlerde
ABONE OL

Carlo Ancelotti döneminde ancak son haftalarında forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, sağ kanatta adeta sıkışıp kalmıştı.

Fichajes'te yer alan haberde, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i sağ kanattan merkeze alarak özgürlüğüne kavuşturduğu belirtildi.

Haberde "Kısa profesyonel kariyerinde şimdiye kadar hiç görmediğimiz kadar geride, sahanın merkezinde farklı bir rol üstlenmiş gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle kariyeri tamamen değişen Arda Güler'in Real Madrid'in saha içindeki gizli beyni olacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Arda Güler için , "Zamanı düşündüğünden daha erken geldi ve bu fırsatı iki eliyle değerlendirmeye kararlı." cümlesi kullanılarak takımdaki rolü açıklandı.

Arda Güler'in kimsenin transfer edilmemesi durumunda sezon boyunca yaratıcı orta saha rolünde oynayacağı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.