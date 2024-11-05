Arjantin basını, G.Saray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi'nin River Plate'e gideceği yönünde haberler yapmaya devam ediyor. Bu konu ile ilgili Arjantin basınında üç flaş iddia gündeme geldi.

İlk iddiada; River Plate'in Amerika'da düzenlenecek 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na Icardi gibi yıldız isimlerle katılmak istediği ifade edildi. Turnuva, 2025 yılının Haziran ayında başlayacak. Haberde, Arjantin ekibinin bu transfer için henüz somut bir adım atmadığı da belirtildi.

İkinci iddiada ise Icardi'nin aile özlemi çektiğine vurgu yapıldı. Haberde şu ayrıntılara yer verildi: "Icardi, ailesini çok özlüyor. Wanda Nara'nın Arjantin'de yaptığı televizyon programının sözleşmesi 2025 yılının Aralık ayında sona erecek. Bu nedenle Wanda Nara'nın Avrupa'ya dönüş yapması zor görünüyor."

Üçüncü iddia şöyle; Icardi'ye River Plate'in yanı sıra Meksika ekiplerinden Rayados Monterrey de talip oldu. G.Saray'ın, Icardi'nin satışına onay vermek için en az 15 milyon dolarlık bir teklife olumlu dönüş yapabileceği aktarılıyor