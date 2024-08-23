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Spor

Takımdan ayrılmamakta kararlı! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret

Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin kadro planlamasında düşünmediği Ryan Kent gelen bir teklifi daha reddetti. İşte detaylar...

23 Ağustos 2024 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Takımdan ayrılmamakta kararlı! Ryan Kent'ten bir teklife daha ret
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent için sıcak bir gelişme yaşandı.

DİNAMO ZAGREB YENİDEN İSTİYOR

İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu ortaya çıktı.

ZAGREB'İ REDDETTİ

Ancak İngiliz oyuncunun gelen teklifi geri çevirdiği ve Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemediği belirtildi.

REDDETTİĞİ TAKIMLAR ARTIYOR

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen Ryan Kent, geride bıraktığımız dönemlerde Hull City ve Lazio'nun da tekliflerini reddetmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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