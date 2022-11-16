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Spor

Takımı küme düşmüştü! Alex'in yeni takımı Fenerbahçelileri şaşırttı

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Teknik direktörlük kariyerine adım atan Alex de Souza, Avai ile anlaşma sağladı. Brezilya ekibi, Serie A'dan Serie B'ye düşmüştü.

16 Kasım 2022 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Takımı küme düşmüştü! Alex'in yeni takımı Fenerbahçelileri şaşırttı
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Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Sao Paulo B takımında antrenörlük kariyerine başlamıştı. Sao Paulo'dan ayrılan Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.

ALEX DE SOUZA 1 YILLIK İMZAYI ATTI

Alex de Souza Brezilya'da Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Alex de Souza için 22 Kasım tarihinde imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Avai ile 1 sezonluk sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Alex de Souza şu ifadeleri kullandı:

ALEX DE SOUZA: KENDİMİ ADAYACAĞIM

"Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım."

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla toplam 344 maça çıkan Alex de Souza 171 gol, 145 asistlik istatistik yakalamıştı. Alex de Souza Fenerbahçe'de 3'ü Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazanmıştı.

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