  • Takımı şampiyon yapmaya geliyor! Robert Lewandowski hayırlı uğurlu olsun
Spor

Takımı şampiyon yapmaya geliyor! Robert Lewandowski hayırlı uğurlu olsun

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, LaLiga deviyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşmaya varamadı. Bir süredir Süper Lig takımlarının gündeminde yer alan Polonyalı golcü, sezon sonunda yılın bombasını patlatıyor. İşte Robert Lewandowski'nin yeni kulübü...

BEYZA NUR YILMAZ19 Nisan 2026 Pazar 12:53
Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinde başkan Laporta, yeni sözleşme konusunda henüz Polonyalı futbolcuyla masaya oturmazken Lewa'nın da talipleri giderek artıyor. Robert Lewandowski, her ne kadar önceliğinin Barca olduğunu açıklasa da pek çok takım deneyimli santrfor için harekete geçti.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Robert Lewandowski için ısrarını sürdürüyor. Ancak Lewandowski cephesinden henüz sarı-lacivertlilere cevap gelmezken, İtalyan basını çarpıcı bir haber geçti.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZELLİKLE İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Serie A devi Juventus, Robert Lewandowski'nin menajeriyle temasa geçti. Çizme ekibinin yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı planladığı ve şampiyonluğa oynamak istediği belirtildi.

Juventus'ta teknik direktör Sphaletti'nin özellikle istediği transferlerin başında gelen Robert Lewandowski, olumlu cevap verdiği takdirde sezon sonunda Torino ekibinin yolunu tutacak.

Bu sezon Barcelona formasıyla 40 maça çıkan Robert Lewandowski, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

