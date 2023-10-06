Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi.

Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.

Futbolu 5 Haziran 2023'te bırakan 38 yaşındaki deneyimli isim Burak Yılmaz daha sonrasında başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Burak Yılmaz İstanbulspor karşısında çıkacağı maçta ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.