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Spor

Takımın başında olacak! Şenol Güneş'ten sonra görev Burak Yılmaz'da

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın sorumluluğu geçici olarak Burak Yılmaz'a verildi. 38 yaşındaki yıldız isim Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında takımın başında görev yapacak. İşte detaylar....

6 Ekim 2023 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Takımın başında olacak! Şenol Güneş'ten sonra görev Burak Yılmaz'da
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi.

Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.

Futbolu 5 Haziran 2023'te bırakan 38 yaşındaki deneyimli isim Burak Yılmaz daha sonrasında başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Burak Yılmaz İstanbulspor karşısında çıkacağı maçta ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.

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