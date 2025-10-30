İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Takımın en iyisi! Arda Güler ayın oyuncusu oldu

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ekim ayına damgasını vurmayı başardı. Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın en önemli isimlerinden birisi olan Arda, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi.

30 Ekim 2025 Perşembe 19:00
Takımın en iyisi! Arda Güler ayın oyuncusu oldu


İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, büyük bir gurur yaşadı. Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın en önemli isimlerinden birisi olan Arda, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi.

Arda Güler, taraftarların oylarıyla Real Madrid'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Arda Güler ekim ayı içerisinde 4 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmaların 3'ünde ise maçlara ilk 11'de başladı.

3-1 kazanılan Villarreal, 1-0 kazanılan Getafe, 1-0 kazanılan Juventus ve 2-1 kazanılan Barcelona maçlarında performansıyla alkış alan Arda, 1 asistlik de katkı sağladı.

TAKIMIN MERKEZİ

Milli futbolcu bu sezon Xabi Alonso yönetiminde oyunun merkezinde aldığı rolle dikkatleri üzerine çekiyor.

