Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Uğurcan Çakır, Uruguaylı efsane Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Tecrübeli file bekçisi, gösterdiği harika performansla bu sezon G.Saray'ın galibiyetlerinde önemli rol oynamayı bildi. Milli kaleci; Beşiktaş, Liverpool ve Başakşehir gibi zorlu rakiplere karşı kalesini gole kapatmayı başararak dikkat çekti. Uğurcan, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanan Liverpool maçında da gol yememişti. Uğurcan Çakır, bu sezon ligde kaleye geçtiği 23 maçta 15 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

ÖNÜNDE ÇOK ZOR MAÇLAR VAR

Başarılı eldivenin babası Mustafa Çakır, oğlunun Sarı Kırmızılı forma altında gösterdiği bu harika performansı Akşam'a değerlendirdi. Baba Çakır, "Uğurcan'ın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bize göre işini yapıyor. Trabzon'da da işini yapıyordu. Şu an için iyi gidiyor. Biz de gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz. Biz bu performansı Uğurcan'dan bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Uğurcan kendisine güvenildiğini hissettiğinde her zaman başarılı olacaktır bana göre. Bu güveni kendisinin hissetmesi çok önemli. İnşallah daha iyi olur. Önünde çok zor maçlar var" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE, NOTTINGHAM, MONACO İSTEDİ

Sezon başında Uğurcan Çakır ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ve Fransa'dan Monaco ilgileniyordu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a teklifi 15 milyon euroydu. Nottingham Forest ve Monaco ise başkanlar düzeyinde görüşme yapmıştı. Uğurcan transferi için son ana kadar bekleyen Galatasaray, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu aşan bir teklif yaparak süreci sonlandırdı. Uğurcan'ın Sarı-Kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2029-2030 sezonunun sonunda bitiyor. 29 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sene 110 milyon TL garanti ücret alıyor.