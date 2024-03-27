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Spor

Takımın vazgeçilmezi oldu! Fenerbahçe ile sözleşme uzatıyor

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim27 Mart 2024 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Takımın vazgeçilmezi oldu! Fenerbahçe ile sözleşme uzatıyor
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Fenerbahçe'de başarılı performansıyla beğeni toplayan ve kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli yıldızı, bu sezon sergilediği grafikle takımın en flaş isimlerinden biri oldu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, istikrarsız performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak bu sezona müthiş bir başlangıç yapan A milli yıldız, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve Cengiz Ünder ile forma rekabetine girdi.

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİBE ALDI

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 14 gol ve 11 asistlik grafiğiyle göz doldurdu. Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Önemli kulüplerin radarına giren İrfan Can hakkında kulübü Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

İç transferde çalışmalarını sürdüren Kanarya, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalayacak. Gelecek sezondan itibaren geçerli olacak olan sözleşmede milli yıldızın maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarılacak.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Sağ kanat, on numara ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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