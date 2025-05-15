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Spor

Takımın yeni golcüsü oluyor! Roberto Firmino transferi duyuruldu

Roberto Firmino iki sezondur formasını giydiği Al Ahli'ye veda etmeye hazırlanıyor. Bir dönem Süper Lig ekiplerinin de ilgilendiği Brezilyalı golcünün yeni adresi belli oldu. Roberto Firmino transferinin detayları haberimizde…

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Takımın yeni golcüsü oluyor! Roberto Firmino transferi duyuruldu
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2023 yaz transfer döneminde milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli'ye imza atan Roberto Firmino, Suudi Arabistan defterini kapatmaya çok yakın. Kulübüyle 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki forvet bu yaz takımdan ayrılma kararı aldı. Roberto Firmino'nun bir sonraki durağı duyuruldu.

ROBERTO FİRMİNO DÖNÜYOR

Roberto Firmino için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilya basınında yer alan haber haberde; Yıldız futbolcunun Al Ahli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni adresinin ülkesinin takımlarından Flamengo olduğu aktarıldı.

Al Ahli'nin, bonservis bedeli ödemediği Roberto Firmino'nun ayrılığı konusunda zorluk çıkarmayacağı ve transfere onay vereceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

İmzaların atılması durumunda Roberto Firmino yaklaşık 15 yıllık aradan sonra yeniden ülkesi Brezilya'da forma giyecek.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILMIŞTI

2024 yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin Roberto Firmino ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Brezilyalı santrfor için girişimde bulunduğu ancak o dönem Al Ahli'nin ayrılığa onay vermediği belirtildi.

31 MAÇTA 22 GOL KATKISI

Bu sezon Al Ahli formasıyla 31 maçta 2225 dakika sahada kalan Roberto Firmino takımı adına 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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