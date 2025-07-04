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Spor

Takımın yeni golcüsü! Romulo transferi resmen duyuruldu

Birçok takımın teklif yaptığı Romulo için Göztepe kararını verdi. Yıldız golcünün takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. İşte Romulo haberinin detayları...

Emre Sarı4 Temmuz 2025 Cuma 23:21 - Güncelleme:
Takımın yeni golcüsü! Romulo transferi resmen duyuruldu
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Süper Lig'de sezona damga vuran bir performans sergileyen Romulo dünya devlerini peşine taktı. Süper Lig devleri ve Avrupa'dan birçok takım Brezilyalı golcü için sıraya girdi. Göztepe ise 20 milyon euro altı hiçbir teklifi kabul etmeme kararı aldı. Romulo'nun geleceği ise merak konusu.

EN YAKIN EKİP FULHAM

Adı birçok takım ile anılan Romulo'ya en iyi teklif Fulham'dan geldi. İngiliz ekibi İzmir temsilcisine 16 milyon euro ve bir sonraki transferden pay teklif etti. Romulo da Premier Lig'de oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Golcü futbolcuya ayrıca Leipzig, Feynoord ve Ajax da teklif yaptı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncuyla ilgileniyor. Göztepe ise şimdiye kadar hiçbir teklife evet demedi. 22 yaşındaki oyuncu ise takımının kararını beklemeye geçti.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Göztepe formasıyla geçen sezon 33 karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki Romulo, bu karşılaşmalarda takımına 17 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

Ek olarak Brezilyalı golcünün İzmir ekibiyle 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

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