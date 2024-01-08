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Spor

Takımın yeni stoperi oldu! Merih Demiral geri dönüyor

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Merih Demiral için sıcak bir gelişme duyuruldu. Aktarılan habere göre milli savunmacı, Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Merih Demiral'in yeni takımı...

8 Ocak 2024 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Takımın yeni stoperi oldu! Merih Demiral geri dönüyor
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Suudi Arabistan, uyguladığı transfer politikasıyla dünyaca ünlü yıldızları lig takımlarının kadrosuna kattı. Milli futbolcu Merih Demiral de sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Al Ahli'ye transfer olmuştu. Ara transfer dönemiyle birlikte 25 yaşındaki savunmacı için sıcak bir gelişme yaşandı.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A devi Milan, milli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Savunmacılarının sakatlanmasıyla alternatif isimleri araştıran İtalyan ekibi, rotayı daha önce ligde Juventus ve Atalanta forması giyen Merih Demiral'e çevirdi. Milan'ın transferi bitirmeyi hedeflediği ve resmi temaslara başladığı öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Merih, Al Ahli formasıyla bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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