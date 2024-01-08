Takımın yeni stoperi oldu! Merih Demiral geri dönüyor

Suudi Arabistan, uyguladığı transfer politikasıyla dünyaca ünlü yıldızları lig takımlarının kadrosuna kattı. Milli futbolcu Merih Demiral de sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Al Ahli'ye transfer olmuştu. Ara transfer dönemiyle birlikte 25 yaşındaki savunmacı için sıcak bir gelişme yaşandı.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A devi Milan, milli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Savunmacılarının sakatlanmasıyla alternatif isimleri araştıran İtalyan ekibi, rotayı daha önce ligde Juventus ve Atalanta forması giyen Merih Demiral'e çevirdi. Milan'ın transferi bitirmeyi hedeflediği ve resmi temaslara başladığı öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Merih, Al Ahli formasıyla bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi