Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, Trabzonspor'da yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bordo mavililerdeki ikinci döneminde beklenen başarıyı gösterememişti. Bu sezonu takım çalıştırmadan geçiren 61 yaşındaki teknik adamın yeni adresi ise herkesi şaşırttı. Abdullah Avcı kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı.

ABDULLAH AVCI NEFTÇİ BAKÜ İDDİASI

Abdullah Avcı kariyerindeki yeni sayfayı yurt dışında açmaya hazırlanıyor. Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü'nün deneyimli çalıştırıcıya ilgisinin olduğu öğrenildi. Kulübedeki yerini yeniden almak isteyen Abdullah Avcı'nın ise gelecek teklifleri değerlendireceği ve Azerbaycan'da kariyerine devam edebileceği aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEKLER ARASINDA

Öte yandan Abdullah Avcı için Neftçi Bakü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'dan birkaç kulübün de temasta olduğu ifade edildi. Abdullah Avcı'nın kararını yaz aylarında vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'u çalıştırdığı iki dönemde toplamda 161 maçta görev alan Abdullah Avcı 90 galibiyet, 36 beraberlik ve 35 mağlubiyet ile 1,90 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi