Yalnızca yarım sezon çalışabildiği Borussia Dortmund'da 22 Ocak'ta görevden alınan Nuri Şahin teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki çalıştırıcı için Almanya'dan ve Türkiye'den talipler olduğu belirtilmişti. Nuri Şahin'in yeni adresini Alman basını açıkladı.

NURİ ŞAHİN SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Süper Lig'de yalnızca antrenörlüğe ilk adımını attığı Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin için Alman basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; Bundesliga'dan da talipleri olduğu bilinen başarılı teknik direktörün gelecek sezon Türkiye'ye döneceği aktarıldı.

Süper Lig'den bazı kulüplerin sezon sonunda Nuri Şahin ile iletişime geçeceğine değinilirken, genç taktisyenin öncelikli olarak Avrupa'da kalmak istediği ancak Türkiye'ye dönme fikrine de uzak olmadığı öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR İLE ANILMIŞTI

Nuri Şahin'in adı geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig'in dişli ekiplerinden Başakşehir ile anılmıştı. İstanbul ekibi ligde 28 hafta geride kalırken Çağdaş Atan yönetiminde başarılı bir oyun ortaya koyarak 6'ncı sırada yer aldı.

DORTMUND KARNESİ

Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Borussia Dortmund'un başında 27 maça çıkan Nuri Şahin 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi ile kulübe veda etti.

Star Gazetesi