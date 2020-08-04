Takımların harcama limitleri bugün açıklanıyor

04 Ağustos 2020 Salı 09:58 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 09:58

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, bugün başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Yoğun bir transfer döneminin yaşanması bekleniyor. 11 Eylül 2020’de başlayacak olan Süper Lig 2020- 2021 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçıyla sona erecek. Süper Lig’de bu sezon 21 takım mücadele edecek.

TFF, Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği harcama limitlerini bugün açıklayacak. TFF’nin koronavirüs sonrası harcama limitlerin de belli bir esneme yapması bekleniyor. Kulüpler Birliği de TFF’den böyle bir istekte bulunmuştu. Limitlerin açıklanmasıyla birlikte kulüplerin daha önce prensip anlaşmasına vardıkları isimleri resmi olarak açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş’ı Galatasaray ise Emre Kılınç’ı açıklayacak.

Akşam