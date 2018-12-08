Taktik çalışan Fenerbahçe, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 14.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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