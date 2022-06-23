İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3597
  • EURO
    18,3465
  • ALTIN
    1025.13
  • BIST100
    2574.3
Spor

Takumi Minamino'ya Monaco kancası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Liverpool'da forma giyen Takumi Minamino için 18 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

23 Haziran 2022 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Liverpool'da Sadio Mane'nin ardından bir ismin daha ayrılması gündemde.

Guardian'da yer alan haberde, Ligue 1 ekibi Monaco'nun Takumi Minamino için bonuslarla birlikte 18 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncunun Monaco ile 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Avusturya ekibi Salzburg'dan 2020/21 sezonunun devre arasında 8.5 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Minamino, geçtiğimiz sezon 22 maçta süre alırken 10 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.