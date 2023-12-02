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Spor

Talat Ünlü: Doping ile verdiğimiz mücadeleyi yakın takip ediyorlar

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü, Türkiye'de şampiyonalar düzenlemek istediklerini dile getirdi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Talat Ünlü: Doping ile verdiğimiz mücadeleyi yakın takip ediyorlar
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ve Avrupa Halter Federasyonunun (EWF) gelecek yıllarda Türkiye'de dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenlemek istediğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ünlü, Katar'da düzenlenecek IWF Grand Prix müsabakaları öncesinde IWF Başkanı Mohammed Hasan Jalood ve EWF Başkanı Antnio Conflitti ile görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadeledeki kararlılığının ve dünya halterindeki yerinin ele alındığı belirtilirken, açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa başkanlarıyla görüşmelerimiz gayet güzel ve olumlu geçti. Her zaman olduğu gibi Türkiye Halter Federasyonunun büyük ve güçlü bir federasyon olduğunu sayın başkanlar tarafımıza bildirdi. IWF ve EWF ile bugüne kadar her zaman iş birliği içinde çalışmaktan hem biz hem de kendileri çok memnun. Başkanlarımız özellikle son 2 yıldır samimi bir iş birliği yaptığımızı, özellikle doping ile mücadelede verdiğimiz mücadeleyi yakından takip ettiklerini ifade ettiler. İş birliğimiz için şahsıma, yönetim kurulumuza ve Türk halter ailesine teşekkür ettiler."

Talat Ünlü, IWF ve EWF'nin gelecek yıllarda Türkiye'de dünya ve Avrupa şampiyonaları gerçekleştirmek istediğini ifade ederek, federasyon olarak bu konuda her zaman hazır olduklarını belirtti.

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