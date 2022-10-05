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Spor

Talat Ünlü: Okullar sporla daha da güzel oluyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Ankara'da bir salon açılışına katıldı.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Talat Ünlü: Okullar sporla daha da güzel oluyor
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Ankara'da bir okulda yapılan halter salonunun açılışına katıldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin "Okullar sporla daha da güzel oluyor" projesi kapsamında halter branşında önemli bir adım atıldı. Yenimahalle ilçesindeki Afet İnan Ortaokulu'nda yeni yapılan halter salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, "Halter için güzel bir salonu daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa, Afet İnan Ortaokulu Müdürü Necati Altıntaş, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Yenimahalle İlçe Spor Müdürü Nahit Şahin, şampiyon sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

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