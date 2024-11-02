Talat Ünlü, yeniden Türkiye Halter Federasyonu başkanı oldu

Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de gerçekleştirildi.

Seçimde başkanlık için mevcut başkan Talat Ünlü ile Mehmet Yılmaz yarıştı. Seçime federasyonun 299 delegesinden 274'ü katıldı

Kullanılan 274 oyun 191'ini alan Talat Ünlü, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mehmet Yılmaz 82 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, oylama öncesinde yönetim ve denetim kurulu raporları, geçmiş dönem faaliyetleri ile 2025-2026 yılları tahmini bütçeleri okunarak ibra edildi.

Başkan Talat Ünlü, 3 yıl önce göreve başladıklarını ve bu süreçte güzel işler yaptıklarını belirterek, "Şahsıma vermiş olduğunuz 133 destek imzası ve bundan aldığım güçle yeniden aday oldum. Emanetinize bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde her zaman gayretle çalıştıklarını dile getiren Ünlü, "Federasyonumuzun binasını yeni bir yere taşıdık, ulaşım ve kullanım açısından faydalı oldu. Müsabaka salonlarımızı şu anda dünya ve Avrupa standartlarına taşıdık, bu da yurt dışından övgü almamızı sağladı. Bütün illerimize, kulüplerimize malzeme desteğini ve yardımlarımızı sağladık." ifadelerini kullandı.



Ünlü, gelecek yıl federasyonun kuruluşunun 65'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.



Engelli sporcularla da önemli başarılar kazandıklarını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz çalışıyoruz. Altyapıya ciddi önem veriyoruz, sporcularımız kırdıkları rekorlarla anılıyor. Sporcularımızın kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla Cumhurbaşkanımız tarafından övgüyle tebrik edildik. Ankara Pursaklar'da yaptığımız Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nın dünya şampiyonası niteliğinde olmasından dolayı uluslararası halter otoritelerinden övgü aldık. Dünyada her zaman kulis var, Balkan ülkeleri ve inşallah ileride Türki Cumhuriyetlerde birlik kurduğumuz zaman bu çok etkili olacaktır."



Federasyona sponsorluklar aracığıyla özel gelir de kazandırdıklarını belirten Ünlü, Venezuela ve Kolombiya'nın halter takımlarına Ankara'da kamp yaptırdıklarını ifade ederek, "Her zaman halter ailesini geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Katılımınız ve destekleriniz için bütün delegelere ve başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve tüm devlet yetkililerimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Teşekkür konuşmasında da Ünlü, bugüne kadar kimseyi ayırt etmeden hep birlikte omuz omuza çalıştıklarını aktararak, "Bundan sonra da hep birlikte omuz omuza gönül gönüle elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Başkan Talat Ünlü'nün yeni yönetim kurulunda Yasin Arslan, Necati Kılıç, İlker Özkan, Orhan Boltürk, Mehmet Şakir Uludağ, Hamdi Kesgin, Mehmet Genç, Kağan Şahin, Ümit Yıldız ve Ali Koray Büyükasar yer alıyor.

