G.Saray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Icardi'nin kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istediği ve bunu da Sarı-Kırmızılı yönetime bildirdiği iddia edildi. Haberin detayında, Milan'ın Icardi yarışından çekildiği de belirtildi. Bir aracının bu transferi gerçekleştirmek için büyük çaba göstermesine rağmen İtalyan devi, Arjantinli yıldız ile ilgilenmediğini kesin olarak bildirdi. G.Saray'ın ise sezon ortasında ilgi çekici bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği vurgulandı. Detayda, Fiorentina ve Genoa'nın Icardi ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 8 gol attı. Icardi, Eylül 2022'den bu yana sarı-kırmızılı forma altında ise 108 resmi maçta 69 gol atıp 22 asist yaptı.