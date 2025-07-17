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Spor

Talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Milan Skriniar'da yeni bir gelişme yaşandı. Slovak stoper, kulübü Paris Saint Germain'e önceliğinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde yoğun mesai harcadığı Milan Skriniar'da yeni gelişme ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan Skriniar, Paris Saint-Germain'e Fenerbahçe'yi önceliği olarak belirlediğini açıkça söyledi. Diğer taraftan yine haberde yer alan bilgiye göre; kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında imiz attığı Fenerbahçe'de 23 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapan Milan Skriniar takımın kilit isimlerinden olmuştu.

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