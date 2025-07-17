Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde yoğun mesai harcadığı Milan Skriniar'da yeni gelişme ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan Skriniar, Paris Saint-Germain'e Fenerbahçe'yi önceliği olarak belirlediğini açıkça söyledi. Diğer taraftan yine haberde yer alan bilgiye göre; kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında imiz attığı Fenerbahçe'de 23 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapan Milan Skriniar takımın kilit isimlerinden olmuştu.