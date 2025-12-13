Talen Horton-Tucker: Harika bir geri dönüştü

EuroLeague'in 15. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AS Monaco'yu müthiş bir geri dönüşle mağlup etti ve ligdeki dokuzuncu galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de maçın yıldızı Talen Horton-Tucker, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

Maç sonu açıklamaları yapan ABD'li yıldız,"Harika bir geri dönüştü, takım olarak müthiş bir direnç ortaya koyduk. Kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak ve bu şekilde yola devam etmek istiyoruz. Galibiyetlerin sırrı savunmamız. Oyun planımıza sadık kalıp koçun söylediği her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Bu şekilde akıllı savunma yapmaya devam edersek güzel şeyler olacaktır." şeklinde konuştu.